Shadow of Mordor'un devam oyunu geliyor!

Yapılan büyük hata sonucunda Middle Earth: Shadow of Mordor'un devam oyunu, yani Middle Earth: Shadow of War'un çıkacağı duyuldu. WB Interactive'in dağıtımcılığı ve Monolith'in yapımcılığında hazırlanan ve oldukça beğenilen Middle Earth: Shadow of War'u oynayabilmek için şimdilik Xbox One veya PlayStation 4 konsollarından birine sahip olmak zorundayız gibi görünüyor.

Çünkü yapımın PC sürümü hakkında herhangi bir bilgi yok ve bu da en azından bir süre daha beklemek durumunda olabileceğimizin gösteriyor. Yapımın çıkış tarihi konusunda netleşmiş bir zaman yok. Oyunun kutu görseli yanlışlıkla paylaştığı için platform bilgilerine de ulaşma şansımız oldu.

Oyunun normal ve Gold Edition olarak iki farklı sürüm olarak satılacağını da öğrenmiş olduk. Gold Edition'da dört indirilebilir içerik erişimi, Gold War kutusu ve iddialara göre değeri 125 dolar'ı geçen ekstralar bulunacak. Warner Bros. ve Monolith'in bu sızıntı karşısında mutlu olmayacaklar kesin. Çok yakında yeni Middle-Earth resmi olarak tanıtılmak zorunda kalacaktır.