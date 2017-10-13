Shadow of War da korsana yenik düştü!

Denuvo bildiğiniz gibi son dönemlerde büyük sıkıntılar içerisinde son olarak da WB Games'in son oyunu Shadow of War 1 gün içerisinde kırıldı. Mass Effect: Andromeda 10 gün sonra korsana düşerken, Resident Evil 7 ise bir haftadan daha kısa bir süre içinde korsan olarak internete düşmüştü. Bugüne kadar birçok AAA oyunda kullanılan Denuvo koruması bu sıralar iyice sürünüyor denebilir.

Çok güvenilen bir koruma yönteminin böylesine düşmüş olması korsan koruması ne kadar gerekli? sorusunu tekrar akıllara getirdi. Madem korunamıyor neden bu kadar uğraşılıyor? Bilgisayarların SSD disklerine çok büyük zararlar verme olasılığı olan Denuvo çok uzun zamandır tartışılıyordu ve görünen o ki bu tartışmalar iyice alevlenecek.

Ubisoft, DRM korumalarının korsan oyunu engelleyemeyeceğini sonunda kabul ederken, The Witcher 3 ile oyun dünyasına damga vuran CD Projekt RED ise DRM’nin oyunculara hakaret olduğunu savunmuştu. Peki bir çok dev oyun firması DRM'ye bu kadar tepkiliyken bu firma neden hala etkinliğini sürdürüyor?