Farklı tasarımlı Sharp Aquos R Compact tanıtıldı!

Android'in mucidi, geçtiğimiz aylarda Essential Phone ile karşımıza çıkmıştı. Alışılmış tasarımların dışına çıkan Essential Phone'a bugün Sharp cephesinden bir rakip geldi. Sharp Aquos R Compact ismindeki bu telefon ilk bakışta Essential Phone'a benzerliği ile dikkat çekiyor.

Sharp Aquos R Compact modelinde 4.9 inç büyüklüğünde Full HD ekran yer alıyor. Bu ekran iPad Pro modellerinde olduğu gibi 120 Hz yenileme hızına sahip. 120 Hz, Sharp Aquos R Compact'ı dünyanın en hızlı yenileme hızına sahip telefonu unvanını kazandırıyor.

Sharp Aquos R Compact, işlemci tarafında biraz zayıf kalıyor. Telefonda Snapdragon 660 yonga seti ve 3 GB RAM yer alıyor. 32 GB dahili depolama birimi ile gelen Sharp Aquos R Compact'ta 16.4 megapiksel çözünürlüğünde arka ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

2.500 mAh'lık batarya ile beslenen Sharp Aquos R Compact, Type-C ve Bluetooth 5.0 bağlantı desteğine sahip. Kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkan Sharp Aquos R Compact, Japonya'da Aralık ayında satışa sunulacak.