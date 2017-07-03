Sharp'ın yeni muhteşem telefonlarını gördünüz mü?

Xiaomi'nin Mi Mix, Samsung'un Galaxy S8 ve LG'nin G6 modelini unutun. Sharp ezber bozan yeni telefonları ile gündeme bomba gibi bir giriş yapıyor. FS8010 ve FS8016 kod adlarını taşıyan bu iki telefon %91.3'lük ekran/kasa oranı ile farkını ortaya koyuyor.

Bezel tasarım ile yaratılan iki telefon da dış görünümü ile görenleri büyüleyecek. Ancak bu iki telefon da amiral gemisi modellerinden çok üst segment Android kullanıcılarını hedef kitlesi yapacak. Sharp FS8010, Snapdragon 630 yonga setinden gücünü alırken, Sharp FS8016 ise Snapdragon 660 ile beslenecek.

İki telefonun ekran boyutu 5.5 inç, çözünürlüğü ise 2K olacak. İki adet 12 Megapiksel arka kamera kurulumu ile gelecek olan telefonlarda 4 GB veya 6 GB RAM yer alacak. Kutusundan Android 7.1.1 Nougat ile çıkacak olan Sharp FS8016 ve Sharp FS8010, 17 Temmuz tarihinde resmen tanıtılacak.