Shiny Pikachu, Pokemon GO' ya geliyor!

Milyonları sokağa döken Pokemon GO'nun geliştirici Niantic, oyununun 1. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Son güncellemeler ile efsanevi Pokemon'ları oyuna dahil eden firma, 1. yılını Pokemon oyunlarında bulunması çok zor olan Shiny serisi ile taçlandıracak gibi görünüyor.

5 Temmuz 2016'da çıkışını gerçekleştiren Pokemon GO'nun, yaklaşık 6 gün sonra bir güncelleme alacağı ve bu güncelleme ile oyuna Shiny Pikachu'yu ekleyeceği söyleniyor. Aktarılan bilgilere göre Shiny Pikachu'yu yaklamak Nintendo konsollarındaki Pokemon oyunları kadar zor olacak.

Popülerliğini kaybeden Pokemon GO'nun Shiny Pikachu ile çok kısa da olsa yine gündeme geleceği düşünülüyor. Bakalım bu yaz Pokemon GO eski günlerine geri dönebilecek mi?