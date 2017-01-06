Shure'dan iPhone 7 için Kevlar kablo!

Müzik ile uğraşanların yakından tanıdığı Shure firması, CES 2017 etkinliğinde iPhone 7 sahiplerini sevindirecek yeni ürününü tanıttı. Bildiğiniz gibi iPhone 7 ile 3.5mm kulaklık girişine elvada etmiştik Shure da, SE serisi kulaklıklarını iPhone 7'de kullanmak isteyen kullanıcıları için dijital analog dönüştürücü Kevlar kablosunu sergiledi.

Shure SE215, SE315, SE425, SE535 ve SE846 kulaklık modelleri ile uyumlu olan Lightning girişli Shure kablonun üzerinde mikrofon ve müzik kontrolleri için tuşlar yer alıyor. Aslında bu kablo için basit bir araç diyemeyiz. Çünkü kablonun üzerinde yerleşik dijital analog dönüştürücü ve amplifikatör yer alıyor.

99.99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan Shure RMCE-LTG kablo, 2017'nin ilkbahar aylarında raflardaki yerini alacak.

Shure RMCE-LTG Kablo, iPhone 7'nin yanında; iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (9.7 inç), iPad Pro (12.9 inç), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (4. nesil), iPod touch (6. nesil) ve iPod touch (5. nesil) ile de uyumlu.

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