Shure SE215M+ Special Edition İnceleme

Shure firması uzun süredir SE215 modelinin satışını gerçekleştiriyordu. Ancak bu modellerde akıllı telefonlar için mikrofon, ses ve müzik kontrol tuşları yer almıyordu. SE215M+ Special Edition modelinde ise bu kontrol tuşlarına yer verildi.

Kontrol tuşları sayesinde ses seviyesini yönetebilir, bir sonraki şarkıya geçebilir veya şarkıyı durdurabilirsiniz. Beyaz renk seçeneceği ile gelen kulaklığımızda, değiştirilebilir 127 CM uzunluğunda Kevlar kablo yer alıyor.

Karbon kökenli malzemeden üretilen Kevlar kablonun, sağlam ve kaliteli olduğunu elinize alır almaz hissediyorsunuz. Kablonun çıkarılabilir yapısı sayesinde SE serisi ile uyumlu olan farklı kabloları da bağlayabilirsiniz.

Kulaklığımızın teknik özelliklerine geçmeden önce kutu içeriğine bir göz atalım.

Shure SE215m+ Special Edition’ın kutusundan kaliteli bir taşıma kutusu, kulağınızın şeklini alan 3 adet farklı boyutlarda foam sünger ve 3 adet standart kulaklıklarda gördüğümüz silikon uçlar çıkıyor.

Özellikle kulağınızın şeklini alan foam süngerler, kulağa baskı yapmadığı için uzun süre müzik dinleyenlerin çok hoşuna gidecek.

Shure SE215m+ Special Edition teknik özellikleri

Bir adet dinamik mikro sürücüye sahip olan Shure SE215m+, alt frekansta 21 hertze kadar inebiliyor. Üst frekanslarda ise 17.5 kilohertze kadar çıkabiliyor.

Kulaklığımızın hassasiyeti 107 desibel empedans değeri ise 17 olarak belirlenmiş. Empedans değerinin 17 olması kulaklığın bize mobil cihazlar ile amfiye ihtiyaç olmadan sürülebileceğini gösteriyor.

Ancak iPhone 7 ve MacBook Pro’da yaptığımız testelerin arasında çok büyük farklılıklar bulunuyor. iPhone 7, standart müzik dinleyicisini tatmin edecek seviyede kulaklığı beslerken, MacBook Pro’nun Cirrus 4208 ses çözücüsü, kulaklığın gücünü ortaya çıkarıyor.

Eğer kulaklığın performansından tam anlamı ile yararlanmak istiyorsanız, kaliteli bir DAC veya kulaklık amfisi ile kullanmanızı tavsiye ederiz.

Biz, müzik testlerimizi Spotify, Apple Music ve Tidal Hi-Fi kullanarak yaptık. Spotify ile Apple Music arasında pek bir fark olmadan standart bir ses yakalarken, FLAC kalitede Stream yapan Tidal Hi-Fi'da çözünürlük açısından büyük farklar gözlemledik. Yani bu kulaklıktan tam performans almanız için yüksek çözünürlüklü parçaları tercih etmeniz daha mantıklı bir seçim olacaktır.

Shure SE215m+ Special Edition modelini satın almadan önce hangi tür müzik dinlediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Kulaklığımız Jazz, Rock, Klasik ve alternatif müziklerinde enstrumanları çok net ve berrak bir şekilde sunarken, Pop, Hip-Hop, Rap ve Dupstep türlerinde bass sesleri olduğu gibi vermesi nedeniyle bass tutkunlarını pek tatmin edemiyor.

36 saat gibi bir Burn-in sürecinden geçirdiğimiz Shure SE215m+’ın, burn-in sürecinden sonra kutudan ilk çıkan haline göre sesinde fark edilecek şekilde değişiklikler sunduğunu söyleyelim. Özellikle burn-in sürecinden sonra üst frekanslardaki patlamalar minimum seviyeye indi.

Shure SE215m+ modelini genel olarak değerlendirecek olursak; kulaklığın dengeli bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Geniş bir sahneye sahip olan Shure SE215m+, özellikle Jazz ve Klasik müziklerde adeta bir kafa üstü kulaklığın sunduğu performansı sizlere sunuyor.

Artılar:

- İzolasyonu ve konforu çok iyi

- Kulaklık malzemesi ve Kevlar kablosu kaliteli

- Equalizer tepsiki başarılı

- Amfiye ihtiyaç duymuyor

- Geniş bir sahneye sahip

Eksiler:

- Dengeli yapısından dolayı bass sesleri olduğu gibi veriyor.

- Üst frekanslarda bazen patlamalar olabiliyor.