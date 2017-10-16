Siber korsanların yeni hedefi!

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, akıllı telefonların siber korsanların hedefi haline geldiğini ifade ederek, Zararlı yazılımlara örnek vermemiz gerekirse 'red alert 2' cep telefonunuzdan internet bankacılığı uygulamasına girmek istediğinizde karşınıza bankacılık yazılımına benzeyen bir ekran çıkartıyor, şifrenizi ilk girdiğinizde bir hata mesajı ile karşılaşıyorsunuz. Bu esnada şifreniz çalınıyor. Şifreyi ikinci defa girdiğinizde ise erişim sağlıyorsunuz. Bankaların yanı sıra sosyal medya parolaları da bu yolla çalınabiliyor. dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Bilgin Metin, yaptığı değerlendirmede, son zamanlarda Android işletim sistemi yüklü telefonlara yönelik tehditlerin yoğunlaştığını ifade ederek, siber saldırıların telefona masum görünümlü bir zararlı yazılımın yüklenmesiyle başladığını anlattı.

Halka açık wifi kullanımlarında siber korsanların direkt olarak telefonlara girip özel verilere ulaşabildiğine dikkat çeken Metin, Örnek vermemiz gerekirse Android telefonlardaki Bluetooth protokolündeki 'Blueborne' adlı zafiyet kullanılarak telefonlara direk erişim sağlanıp yine zararlı bir yazılım yüklenip telefonun kontrolü kamera ve mikrofon dahil ele geçirilebiliyor. ifadelerini kullandı.