Sibirya'da korkutan ışık topu!

Sibirya'da gecenin geç saatlerinde ortaya çıkan top şeklindeki büyük ışık hüzmesi insanların paniiğe kağılmasına neden oldu. Görüntüler #UFO hashtag'iyle sosyal medyada yayılmaya başladı, hatta bazı insanların korkudan bodrumlara saklandığı iddia edildi.

31/10/2017 14:30
İşin aslı Rusya'nın Topol-M kıtalararası balistik füze testiydi. Rusya Savunma Bakanı, ülkenin stratejik nükleer güçlerinin Perşembe günü askeri tatbikatlar yaptığını belirtti. Topol-M füzesi Plesetsk'den ateşlenerek Pasifik kıyısındaki Kamchatka'daki Kura test bölgesine göndermişti. 1509445271_3110201712522938906753.jpg Nükleer başlıklı füze testi bu görüntünün oluşmasına neden oldu. Olayla ilgili Füzenin yörüngesinde bulunana birçok bölgeden farklı görüntüler geldi. Rusya'nın denediği bu nükleer başlıklı füzenin Satan-2 adlı, Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip termonükleer füzesi olabileceği iddia edildi. 1509445289_3110201713004045461493.jpg Satan 2 ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü. 40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan Satan 2 İngiltere, Fransa gibi ülkelerin büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip.

 

    Yazar: Berk İşçimen

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