Sibirya'da korkutan ışık topu!

İşin aslı Rusya'nınkıtalararası balistik füze testiydi., ülkenin stratejik nükleer güçlerinin Perşembe günü askeri tatbikatlar yaptığını belirtti.füzesi Plesetsk'den ateşlenerek Pasifik kıyısındaki Kamchatka'daki Kura test bölgesine göndermişti.Nükleer başlıklı füze testi bu görüntünün oluşmasına neden oldu. Olayla ilgili Füzenin yörüngesinde bulunana birçok bölgeden farklı görüntüler geldi. Rusya'nın denediği bu nükleer başlıklı füzeninadlı, Fransa büyüklüğünde bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip termonükleer füzesi olabileceği iddia edildi.'nin'nın son günlerinde Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü. 40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olanİngiltere, Fransa gibi ülkelerin büyüklüğünde bir kara parçasını haritadan silebilecek kapasiteye sahip.