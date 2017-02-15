Signal ile şifreli görüntülü görüşme devri!

Güvenli mesajlaşma denilince akla ilk gelen uygulama olan Signal, görüntülü görüşme özelliğini Beta sürecine soktu. Eski NSA çalışanı Edward Snowden'in, güvenlik için önerdiği Signal uygulaması, mesajlaşmada sunduğu güvenliği görüntülü görüşme özelliğinde de sunacak.

iOS ve Android için Beta aşamasında olan Signal görüntülü görüşme özelliği, hemen hemen tüm görüntülü görüşme uygulamalarında kullanılan Real-time Transport Protocol (ZRTP) şireleme sistemi ile şifrelenmeyecek.

Signal'in mesajlaşma sisteminde kullandığı şifreleme sistemi, görüntülü görüşme özelliğinde de kullanılacak ve bu sayede kimlik doğrulama ve veriler asarındaki güvenlik üst seviyeye çıkartılacak.

Signal, ses ve görüntü codeclerinde genellikle Opus VBR kullanılıyordu. Signal, burada meta verilerini en aza indirip, bilgi sızıntılarınıdan kaçınmak için tercihini CBR'dan yana kullanacak.

Şimdilik Beta aşamasında olan bu özelliği Signal Ayarları -> Gelişmiş -> Video çağrısı (Beta) bölümünden aktif ederek kullanmaya başlayabilirsiniz.