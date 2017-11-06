Şimdi de Japonya bir yapay zekaya vatandaşlık verdi!

Microsoft'un geliştiricileri arasında bulunduğu yapay zeka Shibuya Mirai, Japonya'nın yüksek gelirlilerin oturduğu bölge olan Shibuya'dan vatandaşlık aldı. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan yapay zeka robotundan sonra gün geçtikçe bilim kurgu filmlerine benzer bir dünyaya adım adım gittiğimizi görüyor gibiyiz.

Temel olarak Asya bölgesinde oldukça yaygın bir mesajlaşma uygulaması olan LINE adlı uygulama içerisinden mesajlaşabileceğini bu yapay zeka botu, 7 yaşında bir erkek çocuğu olarak bilinçlendirilmiş durumda. Bu yapay zeka çocuk ise geçtiğimiz gün Shibuya bölgesinin belediye başkanı ve Microsoft'un yapay zekayı yazan ekibiyle beraber yapılan bir basın toplantısıyla birlikte vatandaş ilan edildi.

Bir kimlik belgesine de sahip olan Shibuya Mirai, bir belediyelikten vatandaş belgesi alan ilk yapay zeka oldu. Basın açıklamasında yetkililer, Shibuya Mirai'nin fotoğraf çekmeye ve insanları gözlemleyip onlarla konuşmaya bayıldığı söyledi. Lütfen istediğiniz konu hakkında Shibuya Mirai ile konuşmaktan çekinmeyin. diyerek bitirilen açıklamadan itibaren her ne kadar eğlence amaçlı bir yapay zeka olsa da Shibuya Mirai'nin vatandaşlığı özellikle de otoritelerce oldukça tartışılır hale geldi.