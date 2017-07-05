Belirli bir ücret ile iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulan bazı iOS uygulamaları sınırlı bir süre için ücretsiz olarak indirilebilecek. İşte o uygulamalar!
1. WeCal
Normalde 2.99$ olan, WeCal akıllı bir takvimdir.
Belirli bir ücret ile iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulan bazı iOS uygulamaları sınırlı bir süre için ücretsiz olarak indirilebilecek. İşte o uygulamalar!
1. WeCal
Normalde 2.99$ olan, WeCal akıllı bir takvimdir.
Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey. Takip Et @Ayse_AydogmusTüm Ayşe Aydoğmuş Haberleri
Sınırlı süre için ücretsiz, ücretli iOS uygulamaları
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