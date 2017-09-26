Siri, Google'ı seçti!

Apple'ın sesli asistanı Siri, iOS 11 ile birçok yeni özelliğe kavuşmuştu. Bugün ise Siri'nin sessiz sedasız Google'ı tercih ettiği ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Siri'ye yöneltilen soruya, Siri'nin vereceği bir cevap yoksa "X hakkında web'de bulduklarım" şeklinde bir uyarı veriyor ve sorduğunuz soruyu Microsoft'un arama motoru olan Bing'de arıyordu.

Siri, artık iOS ve macOS üzerinden yapılan aramaları Bing yerine Google'da aratmaya başlayacak. 25 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren bu değişiklik, Apple'ın Bing entegrasyonunu tamamen kaldırdığı anlamına gelmiyor. Apple, internet bağlantılarına ilişkin sonuçları Google üzerinden görsel arama sonuçlarını ise yine Bing üzerinden gösterecek.

Hatırlayacağınız üzere Google, iOS'teki Safari'nin varsayılan arama motoru olmak için Apple'a büyük meblağ ödemişti. Ancak Google'ın Siri arama sonuçlarını göstermek için bir ücret ödemediği, Apple'ın kullanıcılarına daha kaliteli bir arama hizmeti sunmak için Google'ı seçtiği düşünülüyor.