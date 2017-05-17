Siri yanmaktan kurtardı!

ABD'nin New Hampshire eyaletinde annesinin tatil evini kontrole giden Christopher Beaucher ainden yaşanan patlamada alevlerin arasında kaldı. Elleri yandığı için telefonla acil yardım ekiplerini çağıramayan Christopher Beaucher, Apple'nın sanal yardımcı asistanı Siri sayesinde yetkililere ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olayda Christopher Beaucher, sağlık ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı. Patlama nedeniyle birinci dereceden yanıkları olan Christopher Beaucher'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Yaklaşık bir kaç ay önce de İngiltere'de dört yaşındaki bir çocuk yine Siri'yi kullanarak ambulans çağırmış ve ölmek üzere olan annesinin hayatını kurtarmıştı.