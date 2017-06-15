Siri'ye, iOS 11 ile yeni sesler geliyor

Apple, iOS 11 ile iPhone'a geniş bir güncelleme yelpazesi getiriyor. Mobil işletim sisteminin yeni tasarımı, Apple'ın yeni App Store’u ve yeni Kontrol Merkezi'ni daha önce görmüştük.

iOS 11'de piyasaya sürülecek bir diğer yeni özellik güncellenmiş bir Siri ve Siri'nin alacağı yükseltmelerden biri de yeni bir ses.

MacRumors sitesi çalışanları, yeni özelliklerin bir kısmını gösteren bir video hazırladı ve Siri’de bulunan yeni sesler de duyulabiliyor. Siri'nin yeni erkek ve kadın sesleri, Apple'ın kullandığı mevcut seslerden daha doğal bir şekilde ses çıkarmaya yönelik olarak tasarlandı.

Apple'ın iOS 11 işletim sistemi sürümü, bugüne kadar gördüklerimizden oldukça etkileyici görünüyor. Apple, bu sonbaharda iOS 11 güncellemesini sunacaklarını söyledi. iOS 11'in Eylül ayında yeni iPhone 8 ile birlikte kullanıma sunulmasını bekliyoruz.