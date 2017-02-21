Sitebuilder Basic ile site kurmak çocuk oyuncağı!

STRATO 2017 yılına tüm KOBİ’lerin, serbest meslek sahiplerinin ve köşe başı dükkan sahiplerinin sorunlarına çözüm olacak mükemmel bir ürünle giriyor. Türk Ticaret Kanunundaki düzenlemelere göre tüm iş sahiplerinin bir internet sitesi olması gerekiyor. Sitebuilder Basic, en iyi kalitede ve 2.99 $/ay gibi makul bir fiyatla sunuluyor.

Bütçe dostu bu hazır web sitesi versiyonu, STRATO’nun ISO 27001 sertifikalı Almanya lokasyonlu veri merkezlerinde barındırılıyor.

Neden STRATO Hazır Sitesi?

Sitebuilder Basic’in en önemli avantajı, alan adı, sınırsız trafik, posta kutusu yanı sıra, profesyonel bir web sitesi kurmak için gereken tüm araçları içeriyor olması. Her şey dahil bir araç olan Sitebuilder Basic ile herkes, herhangi bir programlama bilgisi olmadan web sitesi kurabilir.

Sitebuilder Basic’in çekici bazı özellikleri:

Pakete dahil ücretsiz 1 alan adı: Sitebuilder Basic’in çeşitli şablonlarıyla sitelerini kuran kullanıcılar, istedikleri adresi çoktan alabilecekler. Her Sitebuilder paketine bir adet .com, .net. .org, .info ya da biz alan adı dahil.

Profesyonel Dizayn Araçları: Sitebuilder Basic şüphesiz çekici bir fiyat-performans dengesi sunuyor. Dahası, 75 sektör şablonu, 200 tasarım şablonu ve 150 duyarlı tasarım içeriyor.

Güvenlik odakta: STRATO, sıkı veri güvenliği yasaları sebebiyle birçok profesyonelin verilerini barındırmak istedikleri Almanya’da yer alan iki veri merkezi işletiyor. Ayrıca, Sitebuilder ürünleri SSL sertifikası da içeriyor. STRATO, barındırdığı web sitelerinin editörünü ve güvenliğini de her daim temin ediyor.

Teknik donanımlı uzmanlardan destek: Sitebuilder Basic her ne kadar kullanımı kolay bir ürün olsa da, STRATO uzmanları, müşterilerin tüm sorularına memnuniyetle cevap veriyor.

Son olarak,Sitebuilder Basic sınırsız trafik, 5 GB esnek mail alanı ve 500 posta kutusu, 5 Sayfa içeriyor. Kurulum ücreti ise yok!

Sitebuilder Basic – Yeni internet profesyonelleri için doğru ürün

İnternetin hayatlarımızı şekillendirmekle kalmayıp, ele geçirdiği bir çağda, internet sitesi kurmak bir zorunluluk haline geldi. STRATO, yarının internetini yönetmek istediğinden, herkese uygun bir portföy sunuyor. İşlerini profesyonel olarak sunmak isteyen serbest fotoğrafçı. Başarılı işlerini, internet sitesi kurmak da çok zor gibi sebeplerle internet ortamına taşıyamayan aile şirketleri. Lider bir hosting sağlayıcısı olarak, her daim yenilik bekleyen uzmanları da unutmuyor. Hosting, Wordpress Hosting, Server ya da Bulut Depolama ürünleri gibi, Sitebuilder müşterileri de teknolojik yenilikleri ilk alanlardan oluyor.