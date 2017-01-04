Askeri standartlara uygun Acer Chromebook 11 N7 tanıtıldı!

Acer, bugün eğitim sektöründeki müşterileri için iyileştirilmiş dayanıklılık özelliklerine sahip en yeni Chromebook'u olan Acer Chromebook 11 N7'nin (C731) temin edilebileceğini duyurdu. Acer Chromebook 11 N7, uzun pil ömrü ve fansız tasarımı ile öğrencilerin öğrenimine uygun, güvenilir, güçlü ve sessiz bir cihaz isteyen okullar ve okul alanları için mükemmel bir tercih.

Chromebook 11 N7'nin (C731) dayanıklılığı ve tasarım özellikleri maksimum çalışma zamanını garanti ediyor ve IT bakımlarının azaltılmasına katkıda bulunuyor. Cihaz, zorlu A.B.D. MIL-STD 810G askeri standardına uygunluk için sıkı testlere dayanmıştır.

Bu askeri özellik testi Chromebook 11 N7'nin (C731) sağlamlığını, dayanıklılığını ve kalitesini doğrulayarak öğrenciler için eğitimin çok çeşitli mekanlarda yapılabilmesini sağlıyor.

Acer Chromebook 11 N7 (C731) üst kapağından aşağıya doğru 60 kg'lık bir gücün altından kalkabiliyor ve öğrenciler cihazı sırt çantalarına tıkıştırmış bile olsa sağlamlaştırılmış kasası ve menteşeleri bükülme ve gerilmelere büyük direnç gösteriyor.

Ayrıca, köşelerden korumalı yapısı ve kauçuk tamponlu klavye çevresi Chromebook'u daha fazla koruyarak, 122 cm'e kadar düşüşleri tolere edebiliyor.

Bu özellikler Chromebook'un taşınırken tepetaklak devrildiğinde veya kazara masadan yere düştüğünde korunmasını garanti ediyor. Arka kasasındaki kayma önleyici dokusu cihazın kavranmasını kolaylaştırıyor ve öğrencilerin ellerinden kayıp düşmesini önlemeye yardımcı oluyor.

Acer Chromebook 11 N7 (C731) 330 ml suya kadar dökülmelere karşı koruma sağlayan sıvı dökülmesine dirençli bir klavyeye sahip. Klavye ve touchpad'in altındaki benzersiz oluk sistemi suyu kasanın alt kısmından boşaltarak dahili parçalardan uzaklaşmasını sağlıyor.

Chromebook 11 N7'ye (C731) gelen bir diğer yeni özellik ise tuş kapaklarının öğrenciler tarafından kolayca çıkarılmasını önleyen gömme tuşlu klavye tasarımı. Ek olarak, klavye birçoğu daha yeni klavye kullanımını öğrenmekte olan öğrencilere kusursuz bir yazı yazma deneyimi sunmak için tasarlanmıştı.

Acer Chromebook 11 N7 (C731) serin ve sessiz çalışma sağlayan fansız bir tasarıma sahip. Böylece, zaten öğrencilerle dolu bir sınıfa fazladan gürültü eklenmemiş oluyor. Aynı zamanda, hava akışı sorunları ve toz dağılması gibi sorunlara yol açabilen havalandırmaya gereksinimi olmadığı için güvenilirlik artmış.

Mükemmel Performans Yöneticiler ve öğretmenler Acer Chromebook 11 N7'lerini (C731) şarj etme endişesi taşımayacaklar çünkü 12 saate kadar olan pil ömrü sınıfta günlerce kullanım için yeterli. Bu uzun pil ömrü aynı zamanda öğrencilerin Chromebook'larını okulda gün boyu kullandığı ve ardından ödevlerini yapmak ve eğlenmek için eve götürdüğü 1:1 programları için de ideal.

Gücünü Intel Celeron çift çekirdekli işlemcilerden alan Acer Chromebook 11 N7 (C731) her gün sağlam bir performans sunuyor.

180 Derece Menteşe Paylaşımı Kolaylaştırıyor Okul yöneticileri Chromebook 11 N7'nin farklı modelleriyle müfredata ve bütçe gereksinimlerine bağlı kalabiliyorlar. Acer C731T 11.6 inç IPS dokunmatik ekrana sahipken, C731 dokunmatik olmayan standart bir ekran barındırıyor.

Dokunmatik modeller herhangi bir web sayfası veya uygulama hem tek kişilik hem de grup ayarlarında dokunma hareketlerinden yararlandığı için, öğrencilerin daha fazla ilgili olmalarını sağlıyor.

Ekran, uygulamaların ve metinlerin keskin ve okunaklı olmasını garanti etmesinin yanı sıra, video ve fotoğrafların da canlı olmasını sağlayan 1366x768 çözünürlüğe sahip. Ayrıca, Acer Chromebook 11 N7'nin (C731)’s menteşesi 180 derece açılabilecek şekilde tasarlanmış.

İnce ve portatif boyutu Acer Chromebook 11 N7, 0.87 inç (22mm) kalınlığında ve 2.98 pound (1.35 kg) ağırlığında.

Chromebook 11 N7 (C731) önümüzdeki aylarda Google Play Mağazası aracılığıyla Android uygulamalarına planlanan desteği sayesinde ek özelliklere de sahip olacak.

Öğrenciler hızlı çift bant 2x2 MIMO 802.11ac Wi-Fi ile kampüs ağlarına bağlı kalabilecekler. Cihaz, Bluetooth 4.0, iki USB 3.0 ve bir HDMI bağlantı noktası aracılığıyla yan donanımlara kolayca bağlanabiliyor. Öğrenciler 3,5 mm karma ses bağlantı noktasına kulaklıklarını takabiliyorlar. Dosyalar cihazın dahili SD kart okuyucusu ile transfer edilebiliyor.

Acer Chromebook 11 N7 fiyatı 229.99 dolar olarak belirlendi.