Siyah beyaz fotoğrafı renklendirme çok kolay!

Siyah beyaz fotoğrafı renklendirme işlemi için profesyonel fotoğrafçı olmanıza ve üst düzey Photoshop bilmenize artık gerek yok. Berkeley Üniversitesi'nin geliştirmiş olduğu yeni algoritma sayesinde siyah beyaz fotoğraflar dakikalar içerisinde renklendirilebiliyor.

Real-Time User-Guided Image Colorization with Learned Deep Priors (Derin öğrenme ile gerçek zamanlı kullanıcı kılavuzlu görüntü renklendirme) adı verilen uygulama ile siyah beyaz fotoğraflarda işaretleme yapıyorsunuz. Bu işaretlemede fotoğraftaki öğelerin hangi renkte olmasını istediğinizi seçiyorsunuz.

Oldukça kolay bir seçim ekranı sunan uygulama, yapılan renklendirme tercihlerinden sonra siyah beyaz fotoğrafı otomatik olarak renklendirmeye başlıyor. Github üzerinden ücretsiz olarak sunulan bu uygulamayı aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.