Siz öldüğünüzde sosyal medya hesaplarınıza ne olacak?

Bu sadece geçerli bir ölüm belgesi ile yapılabiliyor ve belge,tarafından denetleniyor. Tüm bunların yapılabilmesi için ölenin yetkilendirilmiş bir yakınının bulunması gerekiyor.gibida hesabı kalıcı olarak silmeye izin veriyor. Ancak, bunu sadece hesap sahibinin yapabileceğini, kullanım koşullarında açıkça belirtiyor.'ın bu konuda çalışan iyi bir sistemi var.