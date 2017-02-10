Sızdırılan fotoğraflar, Galaxy S8'in etkileyici tasarımını gösteriyor

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının tanıtımı için zaman gittikçe daralıyor ve bu nedenle Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkında daha çok bilgi ve sızıntılar gelmeye devam ediyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, 29 Mart tarihinde Samsung’un düzenleyeceği özel etkinlik ile resmen ilan edilecek.

Samsung'un yeni telefonlarıyla ilgili birçok söylenti duyduk ve şimdiye kadar piyasaya çıkan dünyanın en etkileyici Android telefonlarından biri olacağına dair tüm göstergelere sahibiz. Yeni sızdırılan fotoğraflar bize Samsung'un yeni Galaxy S8 tasarımının ne kadar çarpıcı olacağını gösteriyor.

Sayısız söylentiye ve raporlara göre, Samsung'un yeni Galaxy S8 akıllı telefonları, geçen yılki Galaxy S7 Edge modeline benzeyen, ancak çarpıcı bir şekilde geliştirilmiş zarif yeni bir tasarıma sahip olacak. Yeni modellerin ekranların üstünde ve altında yer alan çok daha küçük çerçeveler sayesinde ekran gövde oranı oldukça iyi olacak.

Twitter kullanıcısı Benjamin Geskin tarafından hem Galaxy S8, hem de daha büyük modeli Galaxy S8 Plus‘ın cam ön paneline ait olduğu iddia edilen fotoğraflar yayınlandı. Yeni sızıntı, Galaxy S8 ikilisinin monteli halini göstermiyor ancak, yeni telefonların büyük oranda ekranı kaplayan Super AMOLED ekranları telefonun çarpıcı görüntüye sahip olacağını kanıtlıyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.