Sızdırılan Galaxy Note 8 şemaları, iddia edilen bu özelliği çürüttü

Samsung Galaxy Note 8'in sızdırılan şemaları, iddia edilen bi özelliği çürüttü.

12/06/2017 17:00

Galaxy Note8'e ait olduğu  iddia edilen şemalar ortaya çıktı ve Samsung'un parmak izi tarayıcısını arkada tutacağını ve pek çok kişinin beklediği gibi ekranda uygulamayacağını doğruladı.

Şematik çizimler, Galaxy Note8'in arkasına dikey bir çift kamera ayarı ve aşağıda bir parmak izi tarayıcısı gösteriyor. Telefonun ekranında eğri kenarlar olacak şekilde resmedilen ayrı bir düzen de var.

Sızıntıya göre, USB-C ve 3,5 mm jak, S Pen yuvasının ve hoparlörün hemen yanında olacak. MicroSD / SIM kart yuvası, en üstte ikinci bir stereo hoparlörün yanında konumlandırılacaktır.

Ön tarafın görüntüsü yok ancak, dedikodular Samsung'un Sonsuzluk Ekranını Galaxy Note 8’de sunacağını ve ana sayfa düğmesi kaldıracağına dair söylentiler var.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan şemaları inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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