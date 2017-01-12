Sızdırılan Galaxy S8 kılıfları, telefon hakkında ipuçları veriyor

Bir telefon tanıtılmadan, tasarımı sızıntı görsel ve render görüntüler ile ortaya çıksa da, en doğru bilgiyi kılıf ve aksesuarlar verir. Çünkü üreticiler telefonlarını tanıtmadan aksesuar üreticilerine tasarım bilgisini veriyor ve bu bilgi doğrultusunda gerekli aksesuarlar tanıtımdan önce üretilmeye başlıyor.

Bugün Samsung’un birkaç ay içinde tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8’e ait olduğu iddia edilen kılıflar sızdırıldı. Bu kılıflar, telefonun geleceği söylenen bazı özelliklerini yalanlarken, bazılarını da doğruluyor.

Galax S8’in çift kamera özelliği ile geleceği söylenmişti ama kılıflar tek kamera sensörünü işaret ediyor. Ayrıca 3.5mm’lik jak girşi olmayacağı söylentilerini de, kılıfta görünen yuvarlak delik yalanlıyor. Şimdiye kadar Galaxy S amiral gemilerinin alt kısmında gördüğümüz ve parmak izi tarayıcı için de kullanılan Ana Sayfa butonunun olmayışı, son zamanlarda iddia edilen ekrana entegre parmak izi tarayıcı ve Ana Sayfa düğmesi eksikliği bilgilerini doğruluyor.

Aşağıda sızdırılan kılıfları inceleyebilirsiniz.