Sızdırılmış video, iPhone X'in bir sorununu gösteriyor

iPhone X, nihayet yaklaşık bir hafta içinde ön sipariş alacak, ancak herkes bu anı sabırsızlıkla beklemekle birlikte, cihazın bazı özellikleri ile ilgili cevaplanacak birkaç soru hala mevcut.

Bunlardan birisi, ekranın üst kısmındaki çentikliğin uygulama kullanıcı arayüzünü etkilemesi ve internete sızan bir video, iPhone X'in arayüzü büyük olasılıkla kritik bir uygulamada problem olacak gibi görünüyor.

Reddit'te yayınlanan bu video, oldukça iyi görünen beyaz bir iPhone X ortaya koyuyor. Ancak, Apple’ın 12 Eylül tanıtımı ve oldukça gazla yayınlanan resimden sonra bu bir sürpriz değil. Bazı insanlara göre iPhone X, gerçek hayatta Apple'ın sunumunda olduğundan daha güzel görünüyor ve bu nedenle alıcılar hoş bir sürpriz ile karşılaşabilir

Öte yandan, hikayenin kötü tarafı var. Video, Instagram'ın iPhone X'de çalışmakta olduğunu gösteriyor ve ne yazık ki, birçok geliştiricinin Eylül'de yapılan tanıtımdan sonra dile getirdiği büyük endişelerden birini doğruluyor gibi görünüyor. Üstteki çentik, özellikle uygulamaların kullanıcı ara yüzü üzerinde dramatik bir etkiye sahip. Bu da geliştiricilerin uygulamalarının yeni iPhone'da UI'yı doğru bir şekilde oluşturduğundan emin olmak için yeni güncellemeler göndermeleri gerektiği anlamına geliyor.

Apple'ın iPhone'ları ilk kez bir uygulama krizi yaşamıyor. Hem iPhone 6 hem de iPhone 6 Plus, yeni ekran boyutları nedeniyle aynı UI sorunlarıyla karşılaştı. Çünkü tüm uygulamalar daha küçük ekranlar için optimize edilmişti ve bu nedenle Apple bu geçmiş hatalarından bir şeyler öğrenmiş olmalı.