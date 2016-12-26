Snapchat, AR özelliklerini geliştirmek istiyor!

Mesajlaşma uygulaması Snapchat'ın sahibi, 20 ila 30 milyon dolar arasında değişen bir fiyatla sessizce Cimagine adlı dört yaşındaki bir büyüleyici gerçeklik kuruluşunu satın aldı. Satın alınan şirket Snapchat'ın en yeni araştırma ve geliştirme bölümü olacak.

İsrailli AR firması Cimagine, bütün aktif hayatını perakendecilerini ve ürünlerini sanal alanda gösterebilecekleri bir yazılım geliştirerek harcadı. Yazılım, aynı zamanda birçok insanın evlerini daha iyi tasarlamasına yardımcı olacak ve mobilyaların en iyi yerini görmek için mobilyaları bir odanın etrafında hareket ettirmenize olanak tanıyor.