Snapchat baştan aşağı yenileniyor!

Instagram Hikayeler özelliğinin çıkmasının ardından çoğu kullanıcısını kaybeden Snapchat, ünlülerin de Instagram'ı daha aktif kullanmasından dolayı zor günler geçiriyordu. Bugün Snapchat kullanıcıları ve hissedarlarını sevindirecek bir haber Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel'den geldi.

CEO Evan Spiegel; Snapchat'i kullanmanın çok zor olduğu duyumlarını aldıklarını bu yüzden de yepyeni bir tasarım üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Bu ifadeden Snapchat'in yeni arayüzünün kullanıcı dostu olacağını çıkarabiliriz. Ancak CEO, Snapchat'in yeni tasarımı hakkında henüz net bilgiler vermedi.

Spiegel, yeni tasarımın sil baştan olacağını ve bu tasarımın kullanıcıları nasıl etkileyeceğini bilmediklerini dile getirdi. Instagram Hikayeler karşısında tüm riskleri alan Snapchat, Android uygulamasında da yeni özellikler ile kullanıcılarının karşısına geçecek.

Snapchat'in bu riski almada çok geç davrandığını, Instagram Hikayeler'in sükse yapmasından hemen sonra yenilikler sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Bakalım Snapchat baştan aşağı yepyeni tasarımı ile kaybettiği kullanıcıları geri kazanabilecek mi?