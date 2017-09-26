Snapchat, gökyüzünü değiştiriyor!

Snapchat, yeni filtreleri ile gökyüzüne yepyeni bir görünüm kazandırıyor.

26/09/2017 08:55

Facebook'un fişini bir türlü çekemediği Snapchat, yenilikleri ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Snapchat, şimdi de Snapchat Sky Filters (Gökyüzü Filtreleri) adını verdiği yeni filtreleri ile karşımıza çıkıyor.

Gökyüzünün rengini komple değiştirerek, yaratıcı Snaplerin ortaya çıkmasını sağlayan Sky Filters, bugünden itibaren iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda.

Gökyüzü filtreleri arasında; açık havayı yıldızlı ve bulutlu yapma, negatif yapma ve gökyüzünü mora boyama gibi filtreler yer alıyor.

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Snapchat'in iOS 11 ile gelen ARKit'ten de yararlanmak için girişimleri bulunuyor. 3D Bitmoji'ler ile başlayan bu süreç şimdi de gökyüzüne uzandı. Önümüzdeki günlerde Snapchat'in artırılmış gerçeklik için yeniliklerini de göreceğiz gibi görünüyor. Bakalım VR üzerinde çalışan Facebook cephesinden AR için bir girişim görecek miyiz?

    Yazar: Ender Öztürk

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