Snapchat, halka açılıyor!

Sosyal medya platformları ve özellikler gençler arasında oldukça popüler olan Snapchat, firmaların da ilgisini çekmiş ve bu alanda kendine oldukça fazla gelirler sağlamayı başarımıştı. Facebook'un bir türlü satın alamadığı Snapchat, şimdi de halka açılma kararı aldı.

Snapchat'in tek çaresi halka arz!

Aktarılan bilgilere göre; Snapchat, Amerika borsa ve menkul kıymetler komisyonuna hisselerini halka arz etmek için resmi başvuruda bulundu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 515 milyon dolar zarar açıklayan Snapchat'in, kendine gelir bulmak için halka arz kararında oldukça isabetli bir seçim yaptığını söyleyebiliriz.

Snapchat'in halka arz işlemi sayesinde yaklaşık 3 milyar dolar bir gelir elde edeceği söyleniyor. Bakalım firma kendini Facebook'a sattırmadan, gelir elde etmeyi başarabilecek mi? yoksa Facebook allem edip kallem edip Snapchat'i bünyesine katabilecek mi?