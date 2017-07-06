Snapchat'e yepyeni 3 özellik geldi!

Özellikle gençler arasında sıkça kullanılan Snapchat, rakibi Instagram karşısında günden güne kan kaybetmeye devam ediyor. Facebook'un bünyesine katılmadığına pişman olmaya başlayan Snapchat, ayakta durmak için yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bugün Snapchat bir güncelleme daha alarak yeni özelliklere kavuştu.

Snapchat sürüm 10.12.0 ile Ataş özelliği geliyor. Ataş'a dokunarak Snap'inize web sitesi ekleyebilirsiniz. Böylece arkadaşlarınız yukarı kaydırarak web sitesini görüntüleyebilir. Ayrıca Snap'inize eğelenceli Duvar Kağıtları da ekleyebilirsiniz. Bunun için makas aracının içindeki yeni simgeye dokunarak bu özelliği hemen şimdi denemeye başlayabilirsiniz.

Bu güncelleme ile son olarak ses filtreleri geldi. Artık ses filtreleri ile kendi ve arkadaşlarınızın sesini fotoğraf filtrelerine bağlı kalmadan değiştirebiliyorsunuz. Bu yeni özellikleri kullanabilmek için uygulamayı App Store veya Google Play'den güncellemeniz yeterli olacaktır.