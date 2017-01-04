Snapchat'in köpek filtresi yüzünden kafese kapatıldı!

Gençler arasında sıkça kullanılan Snapchat, bazı filtreleri yüzünden kabak tadı verebiliyor. Özellikle her Snapchat kullanıcısının vazgeçilmezi olan köpek filtresi bu sefer bir genç kıza pahalıya patladı. Amerika'da yaşayan 17 yaşındaki kız, Snapchat'in köpek filtresi ile çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşınca, köpek kafesine kapatıldı.

17 yaşındaki kızın babası olan 42 yaşındaki Rolando Cruz, kızının köpek filtreli fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında görünce kızını üç gün boyunca köpek kafesine kapattı. Kızını cezalandırmak isteyen baba, bu üç günlük süreçte kızına köpek maması ve kap içerisinde su verdi.

Yaşanan bu olayın ortaya çıkmasının ardından baba tutuklandı. Aktarılan bilgilere göre şimdilik kıza büyükannesi bakıyor.