Snapchat, Twitter'a fark attı!

En popüler mobil uygulamalardan Snapchat'in kurucusu ve sahibi Snap adlı şirketin ilk halka arzı dün Türkiye saati ile 19.20'de başladı. Hisse başına 17 dolardan halka sunulan şirketin hisseleri 2 saat sonra 25,75 dolara çıkarak %51 prim yaptı.

Böylece, Snap'in piyasa değeri yaklaşık 36 milyar dolar olurken, arzın ilk gününde piyasa değeri yaklaşık 11 milyar dolar olan Twitter'ın üç katından fazla bir değere sahip oldu. En çok tercih edilen hisseler Snap şirketininkiler oldu ve ilk 1 saat içinde 100 milyon Snap hissesi satıldı.

Uzmanlar, Twitter'ın 3 yıl önceki halka arzından sonra Snap'in en büyük sosyal medya şirketi hakla arzı olduğuna belirterek, yatırımcıların bilişim ve teknoloji şirketlerine ilgisinin çok büyük olduğu söylendi.