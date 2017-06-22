Snapchat'ten büyük yenilik!

Snapchat, Snap Map adı verilen, arkadaşlarınızın nerede olduğunu ve ne yaptıklarını gösteren bir özellik ekliyor. Haritaya ulaşmak için, kamera sekmesine gidip görüntülemek için yakınlaştırın ve uzaklaştırın. Sohbet başlatmak veya konumlarının en son ne zaman güncellendiğini görmek için arkadaşlarınıza dokunun. Arkadaşlarınızın Bitmoji hesapları birbirine bağlıysa, araba sürdükleri, yürüyor olduklar veya başka şeyler yapmakta olup olmadıklarını görebileceksiniz.



Snapchat'ın Lensler gibi en popüler özelliklerinden birçoğu, köpek yavrusu olmak için yüzünüze animasyonlu bir kaplama yerleştirmenize ve daha fazlasına izin veriyor. Snapchat, Snap Map'ın en azından kopyalanana kadar rekabette bir avantaj sağlayacağını umuyor.



Snap Map ile tüm dünyada gerçekleşen olayların Snaplarını görüntüleyebilirsiniz. Dünyadaki herkesin (özellikle de patronunuzun) Snap Map'da sizi takip etmesini istemeyebilirsiniz. Haritayı görebileceğiniz kişileri değiştirmek için Harita ekranının sağ üst tarafındaki ayarlar simgesine dokunun. Seçenekler arasında başkalarının haritada yerinizi görmesini önleyen Hayalet Modu bulunmaktadır. Arkadaşlarım, yeni yapılmış olanlar da dahil olmak üzere tüm arkadaşlarınıza konumunuzu haritada görebilmesini sağlar. Son olarak, Arkadaş Seç var . İkincisi, hangi arkadaşların sizi Snap Map'de görebileceğini seçmenize izin verir.



Snapchat tarafından üretilen Snap Map hakkında resmi videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.