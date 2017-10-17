Snapdragon 636 tanıtıldı!

Qualcomm, orta segment işlemci konusunda rakiplerine taş çıkarmaya devam ediyor. Qualcomm, bugün Snapdragon 636 yonga setini tanıttı. Snapdragon 636 mobil platform olarak geçen yeni işlemci, özellikleri ile segmentinin sınırlarını zorlayacak gibi duruyor.

Snapdragon 636 özellikleri

Snapdragon 636, 14 nm FinFet üretim süreci ile üretilmiş. Serinin bir önceki işlemcisi olan Snapdragon 630'a göre %40 daha yüksek performans sunan Snapdragon 636, Qualcomm'un 8 çekirdekli 1.8 GHz hızında çalışan Kyro 260 çekirdeklerinden meydana geliyor.

Snapdragon 636, modem konusunda da sınırları zorluyor. Snapdragon 636'da Snapdragon X12 4G LTE modem yer alıyor. Bu modem 600 Mbps indirme hızı vadediyor.

Snapdragon 636'un grafik biriminde ise Adreno 509 bulunuyor. Bir önceki grafik birimine göre %10 daha performanslı olan Adreno 509, Full HD ekran çözünürlüğüne destek veriyor. Snapdragon 636, Quick Charge 4.0 desteği ile birlikte geliyor. Bu işlemci 24 megapiksel çözünürlüğe kadar kamera desteği sunuyor ve Qualcomm Aqstic Codec desteği ile Hi-Fi ses kalitesi sunuyor.

Snapdragon 636 yonga setinin henüz hangi modellere güç vereceği bilinmiyor. Tahminlere göre 2018 yılındaki orta segment telefonlarda Snapdragon 636'yı göreceğiz.