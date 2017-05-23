Snapdragon 660, Snapdragon 835' e kafa tutuyor!

Qualcomm, 2017 yılında üretilecek orta-üst segment telefonlara gücünü verecek olan olan Snapdragon 660 yonga setini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Bugün ise 14nm üretim süreci ile üretilen Snapdragon 660'a ait performans verileri yayınlandı. Snapdragon 660, segmentinin en güçlü işlemcisi olduğu gibi tepe model olan Snapdragon 835'e de kafa tutması ile ön plana çıktı.

GeekBench 4.1 testinden Snapdragon 660; tek çekirdek bölümünden 1588 puan ve çoklu çekirden bölümünden ise 5455 puan almayı başarıyor. Snapdragon 835'li Galaxy S8+ ise bu testten, tek çekirdek bölümünden 1832 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 5455 puan almıştı.

Snapdragon 835'li telefonlar ile Snapdragon 660'lı telefonlar arasında fiyat farkı dağlar kadar olsa da, söz konusu performans olunca SD 835'in fiyatını hak etmediği ortaya çıkıyor. Snapdragon 660'lı telefonlar henüz piyasada yaygın olarak bulunmuyor. Tahminlere göre yaz aylarında performansı ile amiral gemisi modellere taş çıkartan telefonları mağazalarda göreceğiz.