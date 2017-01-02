Snapdragon 835, kamerada bir ilki gerçekleştirecek

Qualcomm, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan CES 2017 etkinliğinde Snapdragon 835 yonga setini resmen duyuracak. Bu lansman öncesi Snapdragon 835 hakkında yeni bilgiler yayınlandı. 10nm süreci ile üretilecek olan Snapdragon 835, 4K çözünürlüğünde 60FPS kare hızında video çekme özelliği ile piyasadaki tüm mobil yonga setlerinden bir adım önde olacak gibi görünüyor.

Snapdragon 835 performansı nası olacak?

Snapdragon 820 yonga setine göre %27 daha performanslı olacak olan Snapdragon 835, güç tüketimi bakımından mobil cihazları yormayacak. Snapdragon 835 yonga setinde yer alanan X16 LTE modem, gigabit sınıfında ilk LTE modem olacak. Kryo 280 çekirdeklerinin bir araya getirdiği yonga setinin GPU tarafında ise Adreno 540 yer alacak.

60 kat daha fazla renk skalasını destekleyen Snapdragon 835, bir önceki nesile göre %25 daha hızlı render alacak. OpenGL ES, Vulkan ve DirectX 12 grafiklerini destekleyecek olan yonga seti, mobil cihazlarda bir ilki gerçekleştirecek. Bildiğiniz gibi piyasanın en güçlü mobil cihazları, yonga setinden dolayı maksimum 4K çözünürlüğünde 30 FPS kare hızında video çekebiliyor.

Snapdragon ile 4K çözünürlüğünde 60 FPS kare hızında videolar çekmek mümkün olacak. Bu opsiyonun yeni nesil Samsung Exynos yonga setinde de yer almasını bekliyoruz.

Hızlı şarj konusunda ise Quick Charge 4.0, Snapdragon 835 ile sunulacak. Quick Charge 4.0 bir önceki nesil Quick Charge 3.0'a göre %20 daha hızlı şarj edebiliyor. Yani 15 dakikalık şarj ile bataryanın %50'si doldurulabilecek.

Snapdragon 835 hangi telefonlarda yer alacak?

Snapdragon 835 yonga setinin; Amerika'da satışa sunulacak olan Galaxy S8 modelinde, LG G6 modelinde, yeni nesil HTC telefonda ve Sony Xperia XZ (2017) modelinde yer alması bekleniyor. Yani kabaca yeni nesil amiral gemisi telefonlar yonga seti tercihini Snapdragon 835'ten yana kullanacak.