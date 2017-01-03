Snapdragon 835'i ilk hangi telefon kullanacak?

Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi merakla bekleniyor ve Snapdragon 835, 2017 yılında en yüksek özellikli akıllı telefonlarda önemli bir bileşen olacak gibi görünüyor. Peki, bu işlemci ilk olarak hangi telefonda kullanılacak?

Qualcomm Snapdragon 835 ile muhtemelen ilk olarak Asus marka bir telefon gelecek. Çünkü Asus, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı ve Qualcomm’un en iyi işlemcisi ile bir cihaz açıklayacağını ima etti.

Asus, resmi Twitter hesabından, kutudan çıkan bir Qualcomm Snapdragon işlemci görseli paylaştı ve altına, “Seviye atlamak! Dünyanın en iyi işlemcisi artık potansiyelini tamamen serbest bıraktı!” diye yazdı. Şirket tarih olarak da 4 Ocak yani yarını vermiş. Bakalım Asus karşımıza hangi güçlü modeli ile çıkacak?