Snapdragon 845 hakkında ilk bilgiler geldi!

Geçtiğimiz günlerde, Snapdragon 845 yongasetinin Qualcomm'un bir sonraki yüksek segmentte yer alacak işlemcisi olacağını gösteren raporlar yayınlanmıştı.

Samsung Galaxy S8 ve Samsung Galaxy S8+, bu yıl raflarda ilk yer alan Snapdragon 835 yonga setli telefonlar olmuştu. Ancak önümüzdeki yıl Samsung'dan önce LG elini çabuk tutacak ve LG G7 Snapdragon 845 yonga setine sahip ilk telefon olacak.

LinkedIn'de dün keşfedilen bir Qualcomm Kıdemli Personel Mühendisi profiline göre, yonga üreticisi Zippy X20 modem ve Snapdragon 845 yonga seti üzerinde çalışıyor.

Zippy X20 modem LTE Cat.18'i ​​destekliyor. Yani bu da 1.2 Gbps kadar hızlı indirme hızına sahip olabileceği anlamına geliyor. 10nm FinFET prosesi üzerine kurulan Snapdragon 845 ve 2x20MHz taşıyıcı agregasyonunun kullanımı sayesinde, yükleme hızı 150Mbps kadar olacak.

Qualcomm, X20'nin 5G ile tasarlandığını ve modemin 5G teknolojisinin kullanımını ilerletmesine yardımcı olacağını umuyor.