Snapdragon X20 LTE ile 5G'ye merhaba deyin!

Qualcomm'un yedinci nesil çok modlu LTE modem ve ikinci nesil Gigabit LTE olan ve modern 10nm FinFET işlem teknolojisi üzerine inşa edilmiş Snapdragon X20 LTE çip setin örnek üretimine başladığını duyurdu. Modem ve yeni Snapdragon X20 LTE alıcı-verici endüstrideki birçok ilke de sahip.

Snapdragon X20 LTE çip set, 1.2 Gbps'ye varan indirme hızı sunan fiber benzeri LTE Cat. 18 ile bir önceki nesle göre indirme hızlarını %20 arttırıyor.

Ayrıca, lisanslı ve lisansız FDD ve TDD radyo frekansları genelinde 5x20 MHz'ye varan aşağı yönlü Taşıyıcı Birleştirme (CA) desteğinin yanı sıra üç kümelenmiş LTE taşıyıcıya kadar 4x4 MIMO desteği sunuyor. Bunlara ek olarak bu çip set Çift SIM Çift VoLTE (DSDV) kapasitesine sahip ilk Snapdragon LTE modem olma özelliğini de taşıyor. Snapdragon X20 LTE modemin bu modern özellikleri, LTE verilerini eş zamanlı olarak 12'ye kadar boyutsal yayın alan ticari amaçlı ilk tek-çip RF alıcı-vericisini de duyurdu.

Snapdragon X20 LTE modem, Taşıyıcı Birleştirme ve 4x4 MIMO kullanarak üst hızları Gigabit LTE hızlarına ulaştırıyor. Bu özellikler sayesinde Snapdragon X20 LTE modem 12 yayın verisini üç 20 MHz toplayıcı üzerinden eş zamanlı alabiliyor. Her bir aşağı yönlü yayında, Snapdragon X20 LTE modemin 256-QAM desteği üst veri çıkışını ~100Mbps'ye kadar çıkarıyor. Yukarı yönde ise 2x20MHz taşıyıcı birleştirme artı 64-QAM 150Mbps'ye varan hızları mümkün kılıyor.

Snapdragon X20 LTE ayrıca daha gelişmiş çift SIM fonksiyonuna sahip olup kullanıcılara cihazlarındaki her iki SIM üzerinden de Ultra HD Ses ve diğer IMS tabanlı servisleri sağlayan DSDV destekli ilk Snapdragon LTE modem.

Yukarıda bahsedilen gelişmiş bağlantı özelliklerine ek olarak Snapdragon X20 LTE modem, 40 hücresel frekans bandı (ABD kamu güvenliği bandı 14 ve 600 MHz bant desteği de dahil), 1000 taşıyıcı birleştirme, LTE Yayın, LTE Üzeri Ses (VoLTE) üzerinden EVS kodlayıcıyla Ultra HD ses kalitesi ve 3G ve 2G için tek radyo ses araması destekleri ile tüm önde gelen hücresel teknolojileri (LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, TD-SCDMA, EV-DO, CDMA 1x ve GSM/EDGE) içerecek şekilde Snapdragon All Mode desteği sunuyor.



Tüm bunların yanı sıra, Snapdragon X20 lisansız spektrum içerisindeki LTE için global standart olan LTE modem Lisanslı Yardımcı Erişim (LAA) desteğine de sahip. Operatörlerin Gigabit LTE servislerini 10 MHz lisanslı spektrumunda sunmalarına imkan verdiği için 5xCA ve LAA destekleri oldukça önemli.

Bu sayede dünya genelinde Gigabit LTE servisi sunabilecek operatör sayısı da ciddi seviyede artacak. Ek olarak, Snapdragon X20 LTE modem ABD'de Vatandaşlar için Geniş Bant Radyo Servisi (CBRS) olarak adlandırılan 3.5GHz paylaşımlı spektrum desteği de sağlayarak özel LTE tabanlı ağlar gibi yeni servislerin sunulmasına imkan veriyor.

Bu modem mevcut mobil operatörlerin daha fazla spektrum sağlayarak Gigabit LTE sunmasını da mümkün hele getiriyor. Gigabit LTE daha zengin içerik, yeni bağlantı deneyimleri, uygulamalar ve kullanım modelleri sunarak 4G devriminde yeni sayfa açarken aynı zamanda 5G mobil deneyimin de temelini oluşturuyor.

5G çok modlu cihazların desteklemesi ile bu teknoloji, 5G ağlar için geniş ve ultra yüksek hızlı kapsama alanları da sağlayabiliyor. Bu sayede uygulama geliştiricileri, mobil cihazlar için daha geniş ve kesintisiz Gigabit bağlantından faydalanarak yeni nesil uygulama, servis ve kullanıcı deneyimleri geliştirebilir.



LTE üzerinden fiber benzeri kablosuz internet hızlarını destekleyen Snapdragon X20 LTE modem, orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) doğrudan müşteriler için derin 360-derece video ve sanal gerçeklik, bağlantılı bulut bilişim, zengin eğlence ve anlık uygulama gibi yeni nesil bağlantı deneyimleri sunmasına imkan veriyor.

Cihaz ve ağlarda Gigabit LTE'nin devasa ölçekte yaygınlaşması ile hem OEM'ler hem de operatörler gelişmiş ağ kapasitesinden ve spektral verimlilikten faydalanacak ve böylelikle kullanıcılara üstün bağlantı deneyimleri sunacak.

Qualcomm, Snapdragon X20 LTE modem kullanan ilk ticari cihazların 2018 yılının ilk yarısında müşterilere sunulması bekleniyor.