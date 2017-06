SNES mini ile klasikler HD TV' lere geliyor!

Nintendo, geçtiğimiz aylarda NES konsolu için bir atılım yapmış ve içerisinde önyüklü oyunlar ile gelen NES mini ile karşımıza çıkmıştı. Boyutu ile dikkat çeken NES mini, HDMI bağlantı noktası sayesinde Retro rüzgarını HD TV'lere taşımıştı. Gerçek anlamda yok satan NES mini'den sonra Nintendo şimdi de SNES mini ile karşımıza çıkıyor.

SNES mini'de Contra III: The Alien Wars, Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy III, F-ZERO, Kirby Super Star, Kirby’s Dream Course, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Super Ghouls ’n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out!! ve Yoshi’s Island oyunları yer alıyor.

29 Eylül tarihinde satışa sunulacak olan SNES mini 79.99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Stokları konsol satışa sunulur sunulmaz bitmesi beklenen SNES mini'nin kutu içerisinden iki adet kontrolcü çıkacak.