Sniper: Ghost Warrior Trilogy 1 dolar!

İlk olarak 2008'de Sniper: Art of Victory adıyla çıkan oyunun devam oyunu olan Sniper: Ghost Warrior 2010'da Xbox 360, PlayStation 3 ve PC'ye yayınlandı. Oyunun devam oyunu olan Sniper: Ghost Warrior 2 de 2013'te piyasaya çıkmıştı. Ve türünün en iyi örneği olan taktiksel atıcı oyunlarını bizlere sevdirmişti.

Şimdi ise Sniper: Ghost Warrior Trilogy, tüm DLC'leri ile kısa bir süreliğine 1 dolar. Alacağınız oyun ve DLC'ler ise şu şekilde;

Sniper Art of Victory Sniper Ghost Warrior Sniper: Ghost Warrior - Map Pack Sniper: Ghost Warrior - Second Strike Sniper Ghost Warrior 2 Sniper: Ghost Warrior 2: Multiplayer Expansion Pack Sniper: Ghost Warrior 2: Digital Extras

Oyunu satın almak işlemini buradan yapabilirsiniz.