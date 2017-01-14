Sniper: Ghost Warrior Trilogy 1 dolar!

İlk olarak 2008'de Sniper: Art of Victory adıyla çıkan oyunun devam oyunu olan Sniper: Ghost Warrior 2010'da Xbox 360, PlayStation 3 ve PC'ye yayınlandı. Oyunun devam oyunu olan Sniper: Ghost Warrior 2 de 2013'te piyasaya çıkmıştı. Ve türünün en iyi örneği olan taktiksel atıcı oyunlarını bizlere sevdirmişti.
Şimdi ise Sniper: Ghost Warrior Trilogy, tüm DLC'leri ile kısa bir süreliğine 1 dolar. Alacağınız oyun ve DLC'ler ise şu şekilde;
- Sniper Art of Victory
- Sniper Ghost Warrior
- Sniper: Ghost Warrior - Map Pack
- Sniper: Ghost Warrior - Second Strike
- Sniper Ghost Warrior 2
- Sniper: Ghost Warrior 2: Multiplayer Expansion Pack
- Sniper: Ghost Warrior 2: Digital Extras
Oyunu satın almak işlemini buradan yapabilirsiniz.
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