Sniper: Ghost Warrior Trilogy 1 dolar!

Sniper:Ghost Warrior trilogy çok kısa bir süre boyunca 20 dolardan sadece 1 dolara indi!

14/01/2017 15:15

İlk olarak 2008'de Sniper: Art of Victory adıyla çıkan oyunun devam oyunu olan Sniper: Ghost Warrior 2010'da  Xbox 360, PlayStation 3 ve PC'ye yayınlandı. Oyunun devam oyunu olan Sniper: Ghost Warrior 2 de  2013'te piyasaya çıkmıştı. Ve türünün en iyi örneği olan taktiksel atıcı oyunlarını bizlere sevdirmişti.

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Şimdi ise Sniper: Ghost Warrior Trilogy, tüm DLC'leri ile kısa bir süreliğine 1 dolar. Alacağınız oyun ve DLC'ler ise şu şekilde;

  1. Sniper Art of Victory
  2. Sniper Ghost Warrior
  3. Sniper: Ghost Warrior - Map Pack
  4. Sniper: Ghost Warrior - Second Strike
  5. Sniper Ghost Warrior 2
  6. Sniper: Ghost Warrior 2: Multiplayer Expansion Pack
  7. Sniper: Ghost Warrior 2: Digital Extras

Oyunu satın almak işlemini buradan yapabilirsiniz.

    Yazar: Berk İşçimen

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