Son yıllarda yılın oyunu ödülünü almış oyunlar!

Bu yıl ise birden çok yeni ve başarılı oyun ile karşılaştık ve bu demek oluyor ki bu seneki ödül gerçekten zor olacak!
2007 - BioShock
Bu yıl ise birden çok yeni ve başarılı oyun ile karşılaştık ve bu demek oluyor ki bu seneki ödül gerçekten zor olacak!
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
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