Son yıllarda yılın oyunu ödülünü almış oyunlar!

Oyunlar çıkış yaptığı yıl içerisinde belirli kriterleri yerine getirdikten sonra yılın oyunu ödülüne laiktir.

Yazar: Berk İşçimen

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