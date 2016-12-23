Son zamanların en popüler Kickstarter projeleri

Girişimcilere destek amaçlı 2009 yılında kurulmuş olan Kickstarter, destek sağladığı projeleri ile gün geçtikçe daha da popüler olmaya başladı. Oculus Rift gibi şahane bir projenin buradan çıkmış olduğu düşünülünce yapılan işlerin ne denli kaliteli olduğu da bir kez daha anlaşılıyor. Peki Kickstarter şu sıralar ne üretiyor diye soracak olursanız, gelin onu beraber cevaplayalım.

Firmanın kendi deyimi ile sanatçılar, tasarımcılar, film yapımcıları, müzisyenler, gazeteciler, mucitler, kaşifler vb. için fon toplayan bir platform olan Kickstareter’ın en popüler 5 projesini sizin için inceledik. Detaylar haberimizin devamında;

5) Kingdom Death: Monster 1.5

Bir kart oyunu olan Monster 1.5, bildiğiniz tüm kart oyunlarından oldukça farklı esasında. Çünkü bu oyun gerçek bir online strateji oyununu evinizin konforuna taşıyarak arkadaşlarınızla birlikte daha gerçekçi bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Online savaş oyunu sevenlerin özellikle tercih edeceği bu proje Kickstarter'da neredeyse $9,000,000 bağış toplamayı başarmış durumda.

Oyunun sadece oyun alanı, pullar ve kartlardan oluşmaması da bu projeye apayrı bir güzellik katmış durumda. Özel tasarım karakterlere de sahip olacağınız bu projeye siz de destek olmak isterseniz hemen buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin resmi web sayfasına da buradan ulaşıp detayları öğrenebilirsiniz.