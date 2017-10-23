Sony, 4K ve HDR destekli yeni kamerasını tanıttı

Sony, en yeni HXC-FB80 taşınabilirkamera ve HXCU-FB80 kamera kontrol ünitesi (CCU) kombinasyonuyla 4K ve HDR-hazır stüdyoların yanı sıra canlı prodüksiyonlar için erişilebilir bir kamera sistemi tanıtıyor. 1080/50p özellikli bir 3G-SDI platformuna dayanan yeni sistem, prodüksiyon profesyonellerinin 4K ve HDR'a geçiş yoluyla yüksek kaliteli bir HD çözüme ihtiyaç duyduğu canlı prodüksiyon uygulamaları (stüdyolar, eğitimler, etkinlikler) için son derece uygun bir seçenek.

Piyasaya sunulduğu 2015 yılından bu yana, mevcut HXC serisi dünyanın farklı yerlerindeki yerel yayın istasyonları, prodüksiyon şirketleri ve eğitim kurumları tarafından yaygın olarak benimsendi. Bugün Sony, söz konusu müşterilerin deneyimlerinden aldığı bilgilerle, uygulamalarını genişletmek amacıyla 4K yükseltmesini ve HD HDR prodüksiyonu desteklemek için sistem kameraları yelpazesini genişletiyor. HXC-FB80, önceki modelleri HXC-FB80H (yalnızca kamera gövdesi) ve HXC-FB80K (2/3 inç HD Lens, Taşınabilir vizör ve Mikrofon dahil) ile aynı yapılandırma seçeneklerine sahip.

HXC-FB80, Sony’nin HXC ürün yelpazesini genişletiyor ve mevcut HXC-FB75 modeliyle pek çok ortak özelliği paylaşıyor. Yeni kamera da düşük ışıkta çekim için ideal olan 50 Hz'de yüksek F13 hassasiyetiyle -60 dB'de sinyal/gürültü oranının yanı sıra çeşitli kamera boyama ve işleme özellikleri sağlıyor.

CCU, HD içeriği 4K'ya (3840x2160) yükseltiyor ve quad-Link 3G-SDI'ye ek olarak 12G-SDI çıkış sunuyor. 2018 yazında sunulacak bir ürün yazılımı yükseltmesiyle Hibrit Log-Gama'yı (HLG) destekleyen bir HD HDR çıkışı da kullanılabilecek.

Kamera üç adet 2/3 inç tip CMOS Exmor görüntü sensörüne sahip ve bir 3G Platformundan yararlanarak kamera kafası ve CCU arasında 1920x1080'de 50 Hz progresif çalışma olanağını sunuyor. Kamera, 25 PsF çekiminin yanı sıra röportajlar ve haber programları da dahil olmak üzere film görünümü gerektiren prodüksiyonlar için 23,98 PsF çekimi de destekliyor.

Dahası, ND filtre çarkı ve elektrikli CC filtre, kamera kafasında yeni kullanılmaya başlayan filtre servo motoru sayesinde uzaktan kumanda edilebiliyor.

Dikkate değer bir özellik de, yerel güç kaynağıyla tek modlu fiber kablo kullanılarak 10 km uzatma sağlanabilirken, kamera kafası ile CCU arasındaki potansiyel mesafenin 600 m'ye kadar uzatılmış olması. HXC-P70 ile birlikte, yeni HXCU-FB80 CCU'dan alınan güç kullanılarak kablo uzunluğu 1.000 m'ye kadar uzatılabiliyor. Bir Neutrik konektör arabirimine ek olarak, kamera kafası ve CCU için SMPTE-311M LEMO konektör arabirimi de mevcut.

HXC-FB80 sistemi yalnızca CCU ön paneli işleviyle değil, aynı zamanda çoklu kamera uygulamasına yönelik RCP uzaktan kullanım özelliğinin yanı sıra PC-RCP (HZC-RCP5) ve Master Setup Unit (MSU) sistem ile de kontrol edilebiliyor ve bu da sisteme ölçeklenebilirlik kazandırıyor.

HXC-FB80 kamera ve HXCU-FB80 kamera kontrol ünitesinin Ocak 2018'de kullanıma sunulması planlanıyor. Sony, çözümlerin prototipini 18-19 Ekim tarihlerinde, New York'ta düzenlenen NAB fuarında, Hall 3B Level 3, N401 standında sergiledi.