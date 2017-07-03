Sony, CD yerine plağı seçti!

Sony, nostaljik zamanlara geri dönüyor. Zamana damgasını vuran vinyl (plak), yerini kasete sonrasında da CD'ye devretmişti. CD ise günümüzde yerini çevrimiçi müzik platformlarına evrildi. Ancak son 1-2 yıldır üretilen yeni modern görünümlü pikaplar, plak devrine geri dönüşün sinyallerini veriyordu.

Sony, bu geri dönüşü değerlendirmek için şimdiden çalışmalara başladı.

Açıklamlara göre; Japonya'nın Shizuoka Bölgesi'nde bir Sony Music Entertainment kuruluşu 2018 Mart ayına kadar vinyl yani plak üretimini devam edecek. Sony, 1982'de satış yapmayı başladığı CD'lerin ardından, 1989 yılında anavatanında vinyl üretimini durdurmuştu.

Şubat ayında Tokyo'da kayıt stüdyosu açan Sony, kayıt yapabilen ekipmanları kurmuş ve plak kayıtlarını kopyalayabilen ustaları işe almış. Ancak bu süreçte, kesme işleminin oldukça hassas olmasından dolayı, Sony eski plak üzerinde çalışan ustalarını da işe geri almış.

Siparişler dış plak şirketleri tarafından da kabul edilecek. Japonya'da sadece bir tane aktif kayıt üreticisi olduğu için Toyokasei, çoğu zaman talebi takip edemiyor ve Sony Music'e göre birçok yeni albüm sadece sınırlı miktarda sunuluyor.