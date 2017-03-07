Sony'nin dünyanın en hızlı SD Kartı piyasada!

Sony, yeni SF-G Serisi ile SD kart yelpazesinin hızını ve verimliliğini artırıyor. Performans ihtiyaçları ve dosya boyutları büyümeye devam ederken, SF-G Serisi SD kartlar, profesyonel fotoğrafçılar, DSLR ve aynasız fotoğraf makinesi kullanıcıları ve video grafikerler için optimize edilen gelişmiş özellikler sunuyor.

Sony’nin cihaz yazılımı sayesinde 299 MB/s’ye varan yazma hızına sahip SF-G Serisindeki ürünler, dünyanın en hızlı SD kartları olacak. Yüksek yazma hızı, dijital görüntüleme cihazlarının maksimum performans göstermesini sağlarken UHS-II destekleyen fotoğraf makineleri ile yüksek çözünürlüklü görüntülerin daha uzun süreli kesintisiz çekimine imkân veriyor. Aynı zamanda, kullanıcıların kritik bir anı kaçırmaması için arabellek temizleme süresinin kısaltılmasına da yardımcı oluyor.

SD Kartlar, Sony’nin algoritmasını kullanarak veri yazma hızlarının düşmesini önlüyor ve fotoğraf makinesinin art arda yüksek hızlı çekim yapma yeteneğine de katkıda bulunuyor.

Aynı zamanda SD kartlar, 300MB/s’ye kadar okuma hızına da sahip. Kartlar, bir bellek kartı okuyucusuyla eşleştirildiğinde, yüksek boyuttaki verileri ve dosyaları bilgisayara çok hızlı şekilde aktarıyor. Bu da, profesyonellerin daha etkin veri akışıyla çalışmasına katkıda bulunuyor.

Sony’nin SD kartları, değerli içeriklerin güvenliğini sağlamak üzere, su geçirmez ve antistatik özelliklere sahiptir; son derece güvenilir ve dayanıklıdır. Ayrıca, Sony’nin ücretsiz indirilebilen Dosya Kurtarma yazılımları da, RAW dosyaları ve 4K XAVC-S video dosyaları gibi yanlışlıkla hasar gören veya silinen fotoğraf ve videoların kurtarılmasını sağlıyor.

UHS-II’yi destekleyen yüksek hızlı SD bellek kartı okuyucu da piyasaya sürülecek. SF-G serisi ile kullanılmak üzere piyasaya sürülen MRW-S1 ile veriler USB 3.1 Gen 1 ara yüzü üzerinden kişisel bir bilgisayara hızlı ve kolay şekilde aktarılabiliyor.

SF-G Serisi SD kartlar ve MRW-S1, Nisan 2017’den itibaren temin edilebilecek.