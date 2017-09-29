Sony hakkında soruşturma açıldı!

Rekabet Kurumu yaptığı açıklamada Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

29/09/2017 19:00

Rekabet Kurumu'nun internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada, Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında rekabet kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin, bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

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Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 07.09.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-28/458-M sayı ile karar verdi.  Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. için ilerleyen günlerde para cezası uygulanabilir.

    Yazar: Berk İşçimen

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