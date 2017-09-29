Sony hakkında soruşturma açıldı!

Rekabet Kurumu'nun internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada, Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında rekabet kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.’nin, bayilerinin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 07.09.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-28/458-M sayı ile karar verdi. Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. için ilerleyen günlerde para cezası uygulanabilir.