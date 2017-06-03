Sony Mobile, dünyanın en çok fotoğraflanan 30 mekânını açıkladı

Sony Mobile, #XperiaNewPerspectives araştırması ile dünyanın en çok fotoğraflanan 30 mekânını açıklıyor.

03/06/2017 11:00

Sony Mobile’ın dünyada en çok fotoğrafı çekilen 30 mekânı #XperiaNewPerspectives araştırması ile gözler önüne seriliyor. Listenin başında Eyfel Kulesi bulunurken, Alhambra, Kolezyum, Burj Khalifa ve Big Ben gibi ikonik mekanlar da listede yer alıyor.

#XperiaNewPerspectives araştırması, dünyada en çok fotoğraflanan 30 mekânın yarısından fazlasının, belirli üç açıdan çekildiğini ortaya koyuyor. Eyfel Kulesi’nin listenin başında yer alıyor. Bu ikonik mekânın çekilen fotoğraflarının %35’inin aynı üç açıdan çekildiğini gösteriyor. Üç ana açıdan fotoğraflanma eğilimini takip eden mekanlar ise, Brezilya’da bulunan İsa heykeli (%71), İtalya’daki Trevi Çeşmesi, Japonya’daki Fiki Dağları ve Peru’da bulunan Macchu Picchu (%85) oluyor.

Seyahat edenlerin %55’i, ziyaret edecekleri yerleri belirlerken fotoğraf fırsatlarını göz önünde bulundurduklarını belirtiyor. Yeni ve farklı fotoğraflar görme isteği konusunda bir talep artışı olduğu rapor ile gözler önüne serilirken sosyal medya kullanıcılarının %47’si aynı üç açıyı görmekten sıkıldıklarını, %52’lik bir kesim ise daha önce görmedikleri ve ilgi çekici mekân fotoğraflarını beğenme şanslarının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Araştırma sonuçları, tatilcilerin gidecekleri yerleri seçerken, çekebilecekleri tatil fotoğraflarını göz önünde bulundurduğunu ve %45’lik bir kesimin bir sonraki tatil yerini instagram’da yapılan paylaşımlara göre seçtiğini gösteriyor.

Sony Mobile, rapor ile ayrıca farklı bölgelerden üç ödüllü fotoğrafçı Lluís Salvadó, Achim Thomae veMikael Buck’ın Xperia XZ ile yaptığı ortak çalışma kapsamında dünyanın önde gelen mekanlarını yeni perspektiflerden fotoğraflamalarını istedi. Kolezyum’da yapılan düşük ışıklı çekimlerden, Eyfel Kulesi’ndeki kalabalığın net fotoğraflarının çekilmesine kadar, Xperia XZ’nin üstün kamerası performansı ile dikkat çekiyor.

Ödüllü gezi fotoğrafçısı Lluís Salvadó, bu yaz yeni bir perspektifle fotoğraflar çekebilmeniz için püf  da paylaştı:

1. Renkler ve parlaklıklarla oynayın. Akıllı kamera oynamaları ile bir görüntünün ne kadar değişebileceğine inanamayacaksınız.

2. Eğer orijinal bir fotoğraf yakalamakta zorluk çekiyorsanız, yansımalı yüzeylerle oynayın. İkonik bir yapı, biraz su ile büyük bir değişim geçirebilir.

3. Sadece ikonik binalara değil, etrafınızdaki mimari güzelliklere de dikkat edin. Mimarı yapılarda artistik nitelikler bulunabilir.

4. Yeni bir perspektif deneyin ve fotoğrafladığınız cismin alt veya üst kısmından fotoğraflar çekin. Yeni kompozisyonlar denemekten korkmayın.

5. İnsanları ve onların siluetlerini kullanarak, fotoğrafa bir yer ve zaman hissi kazandırın. Optik illüzyonlar ile oynayın.

Top 30 listesi

Sıra

Mekan

Ülke

Instagram fotoğraf sayısı

En çok 3 açıdan çekilen fotoğrafların yüzdesi

1

Eiffel Tower

Fransa

4,654,699

35%

2

Big Ben

Birleşik Krallık

2,435,223

50%

3

The Louvre

Fransa

1,740,908

43%

4

Empire State Building

ABD

1,570,167

45%

5

Burj Khalifa

Birleşik Arap Emirlikleri

1,446,682

43%

6

Notre Dame Cathedral

Fransa

1,330,688

53%

7

St Peter’s Basilica

Vatikan

1,131,705

30%

8

Time Square

ABD

1,100,344

54%

9

Sagrada Familia

İspanya

936,216

55%

10

Colosseum

İtalya

860,248

66%

11

Statue of Liberty

ABD

813,930

74%

12

Machu Picchu

Peru

745,815

85%

13

Alhambra

İspanya

745,716

35%

14

Borobudur

Endonezya

667,086

50%

15

Red Square

Rusya

591,430

52%

16

Christ the Redeemer

Brezilya

581,523

71%

17

Taj Mahal

Hindistan

571,070

38%

18

Burj Al Arab

Birleşik Arap Emirlikleri

534,562

56%

19

Mount Fuji

Japonya

533,696

77%

20

Buckingham Palace

Birleşik Krallık

498,280

58%

21

Tokyo Tower

Japonya

485,744

44%

22

Ha Long Bay

Tayland

475,390

57%

23

Arc de Triomphe

Fransa

449,856

49%

24

Berlin Wall

Almanya

434,869

21%

25

Trevi Fountain

İtalya

427,708

74%

26

Great Wall of China

Çin

412,603

72%

27

Sydney Opera House

Avustralya

408,919

44%

28

Table Mountain

Güney Afrika

386,723

61%

29

Park Güell

İspanya

383,853

32%

30

Sacré-Cœur Basilica

France

376,730

59%

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu fotoğrafları inceleyebilirsiniz. 

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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