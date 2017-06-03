Sony Mobile, dünyanın en çok fotoğraflanan 30 mekânını açıkladı

Sony Mobile’ın dünyada en çok fotoğrafı çekilen 30 mekânı #XperiaNewPerspectives araştırması ile gözler önüne seriliyor. Listenin başında Eyfel Kulesi bulunurken, Alhambra, Kolezyum, Burj Khalifa ve Big Ben gibi ikonik mekanlar da listede yer alıyor.

#XperiaNewPerspectives araştırması, dünyada en çok fotoğraflanan 30 mekânın yarısından fazlasının, belirli üç açıdan çekildiğini ortaya koyuyor. Eyfel Kulesi’nin listenin başında yer alıyor. Bu ikonik mekânın çekilen fotoğraflarının %35’inin aynı üç açıdan çekildiğini gösteriyor. Üç ana açıdan fotoğraflanma eğilimini takip eden mekanlar ise, Brezilya’da bulunan İsa heykeli (%71), İtalya’daki Trevi Çeşmesi, Japonya’daki Fiki Dağları ve Peru’da bulunan Macchu Picchu (%85) oluyor.

Seyahat edenlerin %55’i, ziyaret edecekleri yerleri belirlerken fotoğraf fırsatlarını göz önünde bulundurduklarını belirtiyor. Yeni ve farklı fotoğraflar görme isteği konusunda bir talep artışı olduğu rapor ile gözler önüne serilirken sosyal medya kullanıcılarının %47’si aynı üç açıyı görmekten sıkıldıklarını, %52’lik bir kesim ise daha önce görmedikleri ve ilgi çekici mekân fotoğraflarını beğenme şanslarının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Araştırma sonuçları, tatilcilerin gidecekleri yerleri seçerken, çekebilecekleri tatil fotoğraflarını göz önünde bulundurduğunu ve %45’lik bir kesimin bir sonraki tatil yerini instagram’da yapılan paylaşımlara göre seçtiğini gösteriyor.

Sony Mobile, rapor ile ayrıca farklı bölgelerden üç ödüllü fotoğrafçı Lluís Salvadó, Achim Thomae veMikael Buck’ın Xperia XZ ile yaptığı ortak çalışma kapsamında dünyanın önde gelen mekanlarını yeni perspektiflerden fotoğraflamalarını istedi. Kolezyum’da yapılan düşük ışıklı çekimlerden, Eyfel Kulesi’ndeki kalabalığın net fotoğraflarının çekilmesine kadar, Xperia XZ’nin üstün kamerası performansı ile dikkat çekiyor.

Ödüllü gezi fotoğrafçısı Lluís Salvadó, bu yaz yeni bir perspektifle fotoğraflar çekebilmeniz için püf da paylaştı:

1. Renkler ve parlaklıklarla oynayın. Akıllı kamera oynamaları ile bir görüntünün ne kadar değişebileceğine inanamayacaksınız.

2. Eğer orijinal bir fotoğraf yakalamakta zorluk çekiyorsanız, yansımalı yüzeylerle oynayın. İkonik bir yapı, biraz su ile büyük bir değişim geçirebilir.

3. Sadece ikonik binalara değil, etrafınızdaki mimari güzelliklere de dikkat edin. Mimarı yapılarda artistik nitelikler bulunabilir.

4. Yeni bir perspektif deneyin ve fotoğrafladığınız cismin alt veya üst kısmından fotoğraflar çekin. Yeni kompozisyonlar denemekten korkmayın.

5. İnsanları ve onların siluetlerini kullanarak, fotoğrafa bir yer ve zaman hissi kazandırın. Optik illüzyonlar ile oynayın.

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