Sony müdürü Snapchat'in başına geçti!

Popüler Snapchat'ın ana şirketi olan Snap, Sony Entertainment'in (film, TV ve müzik bölümü olarak da adlandırılan) genel müdürü Michael Lynton’ı, şirketin bünyesine katarak başkan yaptı.

Snapchat'ın ana şirketi bu yıl halka arz için hazırlanıyor ve halka arz edilmeden önce başka bir personel değişikliği yapıyor. Sony'nin film, TV ve müzik bölümü Sony Entertainment'ın CEO'su Michael Lynton, Snap'ın başkanı olmak için adım atıyor. Sony, Cuma günü bu duyuruyu yaptı.

Lynton yaptığı açıklamada, projenin ilk günlerinden bu yana Snapchat ve kurucusu Evan Spiegel ile birlikte olduğunu ve büyümesinin ardından Sony'den geçiş yaptığını söyledi. Lynton, Snapchat'ın ilk yatırımcıları arasındadır ve şirket yönetim kurulunda dört yıla yakın bir süredir yer almaktadır. Kendisinin Evan Spiegel'e Facebook'un 3 milyar dolarlık devralma teklifini reddetmesi için tavsiyede bulunanların arasında olduğunu da belirtiyor.

Lynton, yeni birini bulunana kadar altı ay kadar süreyle Sony'ye destek vermeye devam edecek.

Son zamanlarda Snap, Londra'da uluslararası operasyonlar için bir üs kurmaya başladı ve İngiltere'yi "küresel bir iş kurmak için mükemmel bir yer" olarak tanımladı. Şirketin ülkede bulunan Snapchat kullanıcıları 10 milyondan fazla.