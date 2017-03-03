Sony, PS4 fiyatlarını düşürüyor mu?

Buna şuanlık bir söylenti diyebiliriz ancak çok güvenilir bir kaynaktan öğrendik ki Sony, İtalya, Fransa, Almanya dahil birçok perakendeciye standart PS4 Slim'in fiyatını 199 euroya düşürmeleri için talimat vermiş. bu olay sadece birkaç günlük bir indirim olabilir, bildiğiniz gibi Nintendo Switch bugün çıkıyor.

Yani bu indirim Switch'e karşı önlem olarak başlatılmış olabilir. Switch'in ilk gün satış rekoru kırmasını engellemek için olduğu düşünülen bu indirim bir çok ülkede aktif durumda. Belli ki bu indirim çok önceden planlanmış ve perakendecilere duyurulmuş ve hepsi indirim bültenlerinde en üste PlayStation 4 Slim koymuşlar.

Bu indirim Türkiye'ye henüz yansımadı ancak eğer yurtdışındaysanız veya yurtdışından getirtmek gibi bir şansınız varsa PlayStation 4'ünüz de yoksa ve almak istiyorsanız bu büyük fırsatı kaçırmayın!

Bu indirim dedikodularını onaylar nitelikte birkaç görseli aşağıda bulabilirsiniz.