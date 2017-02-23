Sony Xperia X (2017) ince çerçeveleri ile görüntülendi

Geçen sene, akıllı telefon bölümünü kapatmayı düşünen Sony, görüşmeler zirve yaptığında, bir U dönüşü yaptı ve X serisi akıllı telefonla ile piyasaya çıktı. Bu telefonlar herkes tarafından oldukça iyi karşılandı ve Japon akıllı telefon üreticisini ayakta tutmayı başardı.

Görünen o ki, popüler marka şimdi de bu yıl Barcelona, ​​İspanya'da yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde serinin yeni nesillerini sergilemek için hazırlanıyor. Çinli sosyal paylaşım ağında sızdırılmış bir görüntü ortaya çıktı ve bu görüntü Xperia X2'nin tasarımını tüm ihtişamıyla gösteriyor.

Ancak, sızdırılan görüntü telefonun yalnızca ön panelini açıkça gösteriyor. Yeni cihazın, önceki X serisi modellerinde gördüğümüz markanın kendi imzası olan Omnibalance tasarımıyla birlikte, neredeyse çerçevesiz ve kavisli bir ekrana sahip olacağını yorumlayabiliriz. Sony Xperia kullanıcılarının en çok şikayet ettiği şey telefonların kalın çerçeveleri olmuştu hep. Ayrıca, özel bir deklanşör düğmesi, normalden biraz daha aşağıya yerleştirilen ses düğmeleri ve parmak izi tarayıcı için varsayıldığımız için sol kenarda küçük bir çıkıntı görülüyor.

Söylentilere göre, Xperia X2'de 4 GB RAM'li bir Helio P20 yonga seti kullanılması bekleniyor. Telefonda 5 inç Full HD ekran olacağı söyleniyor ve ayrıca, arka panelindeki kameranın üçlü sensör modülüne sahip 23 megapikselli bir birimi olması bekleniyor. Özellikle, bu Xperia XZ'den hoşlananlardaki aynı kamera olabilir. Telefonun ön paneli, muhtemelen 16 megapiksellik bir kameraya sahip olacak. Özelliklerin geri kalanı şu an bilinmiyor ancak, hızlı şarj, 64 GB dahili bellek, genişletilebilir bellek ve Sony'nin Bravia Engine 2 ve Triluminous ekran gibi özel özellikleri ile 3000 mAh pil bekleyebiliriz.

Markanın MWC 2017’de düzenlenecek olan etkinlikte telefonu tanıtmasını bekleyebiliriz.