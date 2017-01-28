Sony Xperia XA (2017) videosu sızdırıldı

Hatırlarsanız, daha önce Sony Xperia XA'nın devamı niteliğindeki bir dizi görüntü sızdırılmıştı. Şimdi de 2017 model Xperia XA’nın video görüntüsü yayınlandı. Yaklaşık iki dakika süren videoda 'G3121' model numaralı Xperia modelinden bahsediyor.

Video, yukarıda bahsedilen modelin çeşitli açılardaki bir prototipini, model numarasını, Android sürümünü ve 5 Ocak güvenlik yamasını gösteren birkaç menü ekranı gösteriyor. Video başlığı aynı zamanda telefondaki 23MP kameradan bahsediyor. Telefonun arka yüzündeki kamerası videoda kısa bir süre görülüyor.

Xperia XA (2017) hakkında şimdiye kadar bildiklerimiz, stereo hoparlörlere sahip olabileceği ve üst ve alt çerçevelerin oldukça geniş olacağı. Yeni Xperia XA, Sony’nin MWC 2017’de düzenleyeceği etkinlikte resmen ilan edilecek.

Aşağıda yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.